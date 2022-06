ARM, maxi-coalizione per l'acquisto del chipmaker: ci sarebbero Qualcomm, Samsung e Intel

Dopo che l'acquisizione di ARM da parte di NVIDIA è saltata lo scorso febbraio, pare che diverse altre proposte di acquisto siano pervenute negli uffici del chipmaker britannico. Tra queste, ultimamente si sono fatte piuttosto insistenti le voci secondo cui Qualcomm starebbe preparando un'offerta per la fusione con ARM.

Da sola, tuttavia, l'azienda non avrebbe il capitale necessario a portare avanti l'acquisto del produttore inglese: per questo, pare che Qualcomm stia formando un consorzio di compagnie che, insieme, dovrebbero comprare ARM. Oggi, un report di Sammobile spiega che una delle multinazionali che già fanno parte di tale consorzio sarebbe Samsung.

Nulla di troppo strano, specie se consideriamo che Samsung voleva comprare ARM già nel 2020, anche se alla fine tale piano si è concluso in un "nulla di fatto". Oggi, però, il colosso di Suwon sarebbe pronto a tornare alla carica con una nuova offerta, ovviamente insieme a Qualcomm, per l'acquisto dell'azienda, che potrebbe permettere alla compagnia coreana di ottenere una quota significativa di azioni di ARM e di consolidare la proprio produzione di chip con le tecnologie del chipmaker britannico.

Al momento, però, il problema principale è che la vendita di ARM non è più nei piani della compagnia che ne detiene la proprietà, SoftBank. Al contrario, SoftBank vorrebbe quotare ARM in borsa, in modo da ottenere finanziamenti aggiuntivi ed avere un ritorno sui propri investimenti pur mantenendo la compagnia indipendente.

Tuttavia, ciò non significa che Qualcomm non possa fare un'offerta, che in questi giorni si sta facendo sempre più plausibile: durante un'intervista con il Financial Times, infatti, il CEO della compagnia Cristiano Amon ha spiegato che "siamo una delle parti interessate ad un investimento in ARM tramite un consorzio. [ARM] è un asset estremamente importante, un asset essenziale per lo sviluppo della nostra industria".

Negli scorsi giorni, poi, pare che Amon abbia discusso con i vertici di Samsung dell'idea di formare una partnership per l'acquisto di ARM, nella quale tra l'altro potrebbe rientrare anche Intel, che qualche mese aveva ventilato proprio l'idea di un consorzio di compratori per l'azienda britannica. A questo punto, anche il volo del CEO di Intel Pat Gelsinger in Corea del Sud per incontrare i vertici di Samsung potrebbe assumere un significato diverso: che Intel, Qualcomm e Samsung riescano davvero ad acquistare il produttore inglese di chip?