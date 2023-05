ARM spinge sui 64-bit anche su smartphone: svelati al Computex i nuovi Core Cortex

Meno di un anno è passato dall'annuncio della GPU ARM Immortalis, la grafica per smartphone con supporto per il ray-tracing hardware che avrebbe dovuto rivoluzionare il gaming in mobilità. Benché tale rivoluzione sia ben lungi dal realizzarsi, ARM spera di introdurne un'altra con i suoi nuovi Core per le CPU per smartphone annunciate al Computex.

Come ci spiega una press release di ARM, la compagnia ha infatti annunciato i suoi primi design per CPU esclusivamente a 64-bit per smartphone: così facendo, l'azienda ha messo una pesante spada di Damocle su tutti i produttori di telefoni (e di software) Android, imponendo, nel giro di qualche anno, una transizione forzata da un sistema misto 32/64-bit ad uno unicamente a 64-bit.

I nuovi Core ARM sono il Cortex-X4, il Cortex-A720 e il Cortex-A520, che dovrebbero trovarsi alla base del nuovo Snapdragon 8 Gen3, il SoC top di gamma di Qualcomm per il prossimo anno, che dunque si troverà sul grosso degli smartphone di fascia alta in arrivo tra fine 2023 e inizio 2024. Ciò, ovviamente, significa che tutta la proposta high-end del mercato Android dei prossimi mesi sarà finalmente a 64-bit.

Il Cortex-X4 è un Performance Core pensato per gli smartphone di fascia alta. La nuova architettura segna un netto miglioramento rispetto al Cortex-X3 di attuale generazione, con delle performance superiori del 15% e dei consumi che crollano addirittura del 40%. Il nuovo Core dovrebbe permettere delle transizioni ancora più rapide tra un'app e l'altra e delle interfacce di sistema estremamente fluide.

Il Cortex-A720 rappresenta il "middle Core" di ARM per la nuova generazione: esso soppianta il Cortex-A715 ed è tradizionalmente il Core che svolge il grosso delle funzioni di computing su smartphone. Quest'anno, ARM ha posto enorme enfasi sull'efficienza, abbattendo i consumi del 20% rispetto al suo design del 2022.

Infine, il Cortex-A520 è il nuovo Efficiency Core della compagnia, pensato principalmente per la gestione dei processi in background e per tutte quelle azioni che richiedono poca potenza di calcolo. Anche in questo caso, il focus sta sull'efficienza: i consumi scendono del 22%, mentre le performance salgono dell'8%.