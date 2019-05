ARM svela le nuove architetture GPU e CPU per smartphone Cortex-A77 e Mali-G77

ARM, la compagnia che progetta l'architettura di base per la maggior parte degli smartphone, ha svelato la nuova architettura da mettere a disposizione dei produttori: la CPU Cortex-A77 e la GPU Mali-G77, oltre che un processore basato sul machine learning più potente ed efficiente.

L'architettura ARM Cortex-A77 è basata sul processo produttivo a 7 nanometri e, come ampiamente prevedibile, rappresenta l'erede diretto della Cortex-A76, con un miglioramento delle prestazioni del 20% in IPC. Il tutto è reso possibile anche grazie ad un sostanziale miglioramento della gestione delle prestazioni grazie a degli algoritmi di machine learning che porteranno a passi in avanti anche in termini di efficienza energetica.

Per quanto riguarda la GPU Mali-G77, è basata sull'architettura Valhall e, sempre a livello teorico, promette un miglioramento delle prestazioni del 40% rispetto al predecessore, a fronte di un'efficienza energetica del 30% rispetto alla G-76. Anche in questo caso ARM punta sul machine learning, i cui processi garantiranno prestazioni del 60% superiori anche in termini di gestione delle reti neurali.

ARM ha anche ricordato Project Trillium, la nuova piattaforma di machine learning che combina la CPU ARM ML ed il framework open source ARM NN. Da quando Trillium è stato annunciato l'anno scorso, l'azienda è riuscita a migliorare l'efficienza energetica di oltre il doppio fino a 5 TOPs/W, le tecniche di compressione della memoria e le prestazioni scalando fino ad 8-core e 32 TOP/s.