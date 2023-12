Ecco una nuova arma contro la resistenza agli antibiotici

La resistenza agli antibiotici è un fenomeno decisamente preoccupante cui si sta cercando di porre un freno da decenni e, oltre ad un utilizzo più oculato ed intelligente di tali sostanze, la creazione di nuovi vaccini è una delle numerose strategie possibili in questa estenuante lotta. Una vera corsa contro il tempo.

Ecco perché i migliori ricercatori del mondo sono sempre alla ricerca di soluzioni che siano al passo con l'incredibile velocità con cui i vari batteri riescono ad evolversi e ad eludere le difese che si cerca di erigere.

Attualmente, uno dei più "fastidiosi" batteri contro cui non abbiamo ancora un vaccino è l’Enterococcus faecium, un cocco Gram-positivo detto "commensale" che popola comunemente l'intestino umano e di molti animali. Spesso resistente a molti antibiotici comuni, è addirittura in grado di contrastare anche un tipo di antibiotico di riserva, definito di "ultima istanza", chiamato vancomicina.

Di solito i pazienti che richiedono un ricovero ospedaliero hanno spesso un sistema immunitario più debole e sono particolarmente suscettibili alle infezioni da questo batterio ma, la resistenza agli antibiotici, fa sì che sempre più spesso non disponiamo più di farmaci efficaci per riuscire a combattere questo patogeno.

Per questo motivo, i ricercatori dell’UiT, dell’Università Artica della Norvegia e dell’Università Ludwig Maximilian in Germania, hanno concentrato i loro sforzi studiando le possibili soluzioni al problema scoprendo come l'opportunità di creare un relativo vaccino sia effettivamente più concreta di quanto si pensasse.

La loro idea si basa sulle vescicole di membrana, ovvero piccole sfere che i batteri secernono dalla parete cellulare e che hanno diverse proprietà affascinanti. In effetti sono delle versioni in miniatura dei batteri stessi che li rilasciano, presentando alcuni importanti vantaggi che li rendono possibili candidati per un vaccino capace di essere rilasciato nel corpo in maniera del tutto naturale.

Le vescicole in questione, opportunamente selezionate, contengono sia proteine ​​immunostimolanti, che DNA e grassi. Sono inoltre molto stabili e non hanno alcuna proprietà infettiva, evitando quindi di avere ripercussioni negative sulla salute umana.

Secondo quanto affermato dalla Dott.ssa Theresa Wagner, ricercatrice dell’UiT, "Abbiamo testato queste vescicole sui conigli e ciò ha portato ad un evidente potenziamento del loro sistema immunitario. Il siero prodotto lo abbiamo poi testato, con grande successo, sui vari ceppi di enterococchi, riuscendo ad eliminare anche quelli resistenti a diversi tipi di antibiotici, compresi i batteri resistenti alla vancomicina ".

Questi importantissimi risultati sono stati recentemente pubblicati sulle pagine della nota rivista di settore International Journal of Molecular Sciences e sono un fondamentale passo avanti nella lotta all'antibiotico-resistenza.