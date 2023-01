Ecco la nostra arma segreta: proprio lei potrebbe combattere l'inquinamento

Nonostante vi sia addirittura un'alga che è sopravvissuta all'asteroide che fu letale per i dinosauri, questi meravigliosi esseri viventi sono decisamente sottovalutati. Scopriamo insieme l'ultima ricerca pubblicata su Pnas.

È oramai ampiamente dimostrato come le alghe brune si rivelino letteralmente miracolose quando si tratta di assorbire l'anidride carbonica dall'aria. Ciò che però hanno scoperto i ricercatori del "Max Planck Institute for Marine Microbiology", è che le alghe brune possono rimuovere grandi quantità di anidride carbonica in relativamente poco tempo, andando a contrastare di conseguenza, il riscaldamento globale.

Stiamo parlando nello specifico di una quantità da non sottovalutare: 0,55 gigatonnellate ogni anno. Tali alghe sono maggiormente diffuse sulle rive rocciose, ed hanno la capacità di rilasciare nell'acqua di mare fino a un terzo del carbonio che assorbono, sotto forma di piccole escrezioni zuccherine.

"Le escrezioni di alghe brune sono molto complesse e quindi incredibilmente complicate da misurare. Tuttavia, siamo riusciti a sviluppare un metodo per analizzarle in dettaglio" afferma Hagen Buck-Wiese principale autore dello studio. I risultati parlano chiaro. È infatti emerso che sono in grado di assorbire circa 1 gigatone di carbonio all'anno direttamente dall'aria, pari a circa un miliardo di tonnellate.

Le alghe dunque riescono ad assorbire carbonio, trasformandolo in una particolare sostanza viscosa a forma di "palline" denominata "Fucoidano". Proprio grazie a questo processo, il team di esperti afferma che per fare un confronto, le alghe brune potrebbero legare quasi tutte le emissioni di anidride carbonica dell'intera Germania.

Per quanto attualmente le alghe siano mangiate regolarmente da milioni di persone, forse non hanno ancora ricevuto l'importanza che meriterebbero. Non potrebbero ad esempio contribuire a riparare (almeno in parte) i danni che l'uomo continua a commettere?