L'arma segreta dei leoni? La loro lingua capace di strappare la carne

Non si ottiene il titolo di "Re della Savana" se non si dimostra di possedere capacità al di fuori del comune e superiori rispetto a tutto il resto. Proprio per questo motivo ogni caratteristica del leone è stata plasmata da madre natura per essere incredibilmente potente e incredibile... perfino la sua lingua.

Se avete un gatto a casa vostra, avete sicuramente notato che questi felini sono dotati di una lingua molto ruvida. Quest'ultima è causata da degli "uncini" che si trovano sull'organo, papille filiformi che permettono alla creatura di nutrirsi e spazzolarsi. Anche i leoni, come i nostri gatti, sono dotati di questo attributo (a proposito, ma perché hanno la criniera intorno al collo?).

il dottor Mark Freeman del Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine riferisce che "quando catturano la preda, le papille li aiutano letteralmente a strappare la carne dalle ossa, estraendo la massima quantità di nutrimento dalla loro cattura e dirigendola verso la parte posteriore della bocca." La lingua di un leone, tagliente come carta vetrata, dopo un paio di leccate è capace di strappare la carne dalle ossa di un essere umano.

Incredibile, vero? Le papille filiformi che si trovano sull'organo, infatti, sono formate da cheratina, la stessa proteina di cui sono fatte le nostre unghie. Ad esempio, lo scrittore e biologo Dolph C. Volker nel 2018 in nome della scienza si è fatto leccare il braccio, fino a sanguinare, da parte di un ghepardo.

Potrete trovare il link al video YouTube cliccando qui.