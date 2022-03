Armata Wagner e Pretoriani Ceceni: ecco chi sono i gruppi schierati dalla Russia

Sui giornali di tutto il mondo si stanno leggendo notizie riguardanti i Pretoriani Ceceni e l'Armata Wagner, i gruppi paramilitari schiarati dalla Russia in Ucraina. Mosca ha affermato di non aver assoldato le due forze, ma i report di tutto il mondo - soprattutto provenienti dal Times - affermano il contrario.

Partiamo dal più noto. Il Gruppo Wagner o (armata Wagner) è una organizzazione paramilitare russa, spesso veri e propri mercenari, che sono stati schierati in varie parti del mondo. A coordinare il Gruppo Wagner ci sarebbe Yevgeny Prigozhin, cuoco e imprenditore con stretti legami con Vladimir Putin.

Secondo quanto riporta il Times, ci sarebbero 400 uomini in questo momento a Kiev e dintorni, con l'obiettivo di uccidere il presidente Zelensky e altre cariche politiche governative e locali. I gruppi militari schierati dalla Russia non finiscono qui: in Ucraina - questa volta secondo Reuters - sono presente anche i "Pretoriani Ceceni".

Quest'ultimi sono dei veri e propri mercenari che hanno il compito di individuare ed eliminare i loro bersagli all'interno del territorio nemico. I pretoriani sono legati al leader Ramzan Kadyrov, politico, militare e dirigente sportivo russo di etnia cecena, nonché capo paramilitare della Cecenia che avrebbe ottimi rapporti con Putin.

Nel frattempo in Ucraina si fanno sempre più insistenti le voci sul "Fantasma di Kiev".