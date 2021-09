L'armatura Kirabati: un pezzo di storia di questa civiltà

L’armatura Kiribati è un tipo tradizionale di armatura originaria della Repubblica Indipendente di Kiribati nell'Oceano Pacifico centrale. Veniva realizzata attraverso fibre di cocco intrecciate e resti di animali acquatici.

Il popolo Kiribati utilizzava la vegetazione delle isole sotto il loro controllo per approvvigionarsi delle materie prime necessarie alla sopravvivenza, come per esempio: legname per canoe e case, foglie per costruire contenitori e, soprattutto, fibra di cocco per creare corde. Gli isolani svilupparono le complesse e caratteristiche armature sfruttando la fibra di cocco (nota come kora) per creare fitte corde intrecciate adibite alla composizione strutturale del rivestimento protettivo. Sia gli uomini che le donne contribuivano alla creazione dell'armatura, con quest’ultime che si concentravano sulla produzione di kora.

La datazione storica dell’armatura è tuttavia incerta a causa dell’assenza di una lingua scritta da parte di questo popolo, che ha tramandato le sue usanze in maniera esclusivamente orale, come probabilmente avrebbe fatto una società di bambini con la propria lingua. I ricercatori suggeriscono che l’armatura fosse utilizzata allo scopo di combattimenti rituali, in cui le persone coinvolte si alternavano per infliggersi ferite secondo regole rigorose. I duelli, volti a ottenere terre e risorse, si basavano sull’utilizzo di armi simili a spadoni medievali con un bordo seghettato fatto di denti di squalo, e un copricapo protettivo fatto di pesce palla essiccato. A tal proposito, l'antropologa Katharine Luomala, che ha lavorato a Kiribati negli anni '40, ha dichiarato: “l'intento dei combattenti era ferire e non uccidere; un assassino era considerato un omicida e doveva pagare un risarcimento in terra”.

Nel 1892 d.C. le isole Gilbert, epicentro della civiltà Kiribati, furono poste sotto il protettorato dell'Impero britannico, decretando la messa al bando delle armature in fibra e dei tradizionali rituali perché considerate simbolo di violenza e paganesimo.

(Fonte immagini: Daderot - CC0 1.0)