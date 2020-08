Un'armatura di tungsteno per i reattori a fusione nucleare

Il nucleo dei futuri reattori a fusione dovrà essere uno dei materiali più resistenti sulla Terra, se non il più resistente. Cosa può essere abbastanza resistente da sopportare il calore di un piccolo Sole? A quanto pare un isotopo di tungsteno è il candidato principale.

Zeke Unterberg e il suo gruppo presso il Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory stanno lavorando con il tungsteno perché ha il più alto punto di fusione e la più bassa pressione di vapore tra tutti gli elementi della tavola periodica. Possiede anche una fortissima resistenza alla trazione; tutte le sue proprietà lo rendono adatto a sopportare un grande sforzo per molto tempo.

Il gruppo si è focalizzato su come il tungsteno possa comportarsi all'interno del reattore a fusione nucleare, dove gli atomi raggiungono temperature superiori a quelle del Sole in modo da fondersi e rilasciare energia. Il gas di Idrogeno è convertito in plasma, uno stato della materia che consiste in gas parzialmente ionizzato, confinato in un piccolo spazio grazie a dei campi magnetici o dei laser.

"Non vuoi mettere qualcosa nel tuo reattore che duri solo un paio di giorni," dice Unterberg. "Vogliamo avere una durata della vita sufficiente. Metteremo del tungsteno dove è previsto un maggior bombardamento di plasma."

Nel 2016 il gruppo ha iniziato a lavorare su un tokamak, un reattore a fusione nucleare che utilizza i campi magnetici, presso il DIII-D National Fusion Facility a San Diego. Volevano sapere se il tungsteno poteva essere utilizzato per proteggere la camera a vuoto del tokamak dagli effetti del plasma, senza contaminare il plasma stesso. Le conseguenze di una contaminazione, se non gestite opportunamente, possono portare all'estinzione della fusione.

Per verificare questo hanno utilizzato un isotopo di tungsteno arricchito, il W-182, insieme all'isotopo più comune, per tracciare l'erosione e il deposito di questo elemento lungo il divertore. È il primo esperimento di questo tipo su un impianto di fusione; il primo obiettivo era determinare il miglior materiale e la sua locazione sull'armatura della camera, mentre si tengono basse le contaminazioni. Il problema principale sono i così detti edge-localized modes (ELMs), eventi altamente energetici, simili ai flares solari, che possono danneggiare o distruggere i componenti. La frequenza degli ELM è un indicatore dell'energia trasferita dal plasma alle pareti. Altre frequenze indicano basse quantità di plasma rilasciate ad ogni eruzioni, mentre le basse frequenze sono più pericolose.

Il team ha trovato che, se il tungsteno è lontano dal punto di impatto del flusso di plasma, aumentano le probabilità di una contaminazione. La ricerca può aiutare il progetto JET, Joint European Torus, e ITER, la cui costruzione è appena iniziata, che utilizzano una corazza in tungsteno per il divertore.

"Stiamo guardando oltre ITER e JET, stiamo pensando ai reattori a fusione del futuro," spiega Unterber. "Dove è meglio mettere il tungsteno, e dove non devi metterlo? Il nostro obiettivo finale è di corazzare i nostri reattori in maniera intelligente."