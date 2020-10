Armenia e Azerbaigian: un breve riassunto su un conflitto secolare

Lo scoppio della guerra nel Caucaso tra armeni e azeri ha scosso per poche ore l'informazione globale, prima che la notizia passasse in secondo o terzo piano rispetto ad altre. Qual è il motivo storico, però, per cui civili e soldati stanno morendo in una terra percepita così lontana?

Come sappiamo, i due paesi si stanno contendendo una zona di confine racchiusa tra le montagne, il Nagorno-Karabakh.

Nel 1918, la nascente Unione Sovietica racchiuse sotto la Federazione democratica transcaucasica le odierne: Armenia, Azerbaigian e Georgia. Questa ebbe, però, vita breve. L'Amministrazione dell'Armenia occidentale (cristiana) temeva che l'Impero Ottomano (musulmano) cercasse di annettere i territori armeni. Di conseguenza, ripresero la guerra contro gli ottomani, obbligando gli altri Stati della Federazione a parteciparvi.

Tuttavia, gli azeri (musulmani) non volevano combattere contro l'Impero. Di conseguenza, nacquero della rivolte interne che portarono alla separazione definitiva, nello stesso anno in cui era stata fondata, della Federazione transcaucasica. La nascente Repubblica Democratica di Azerbaigian, sostenuta dagli ottomani, iniziò a combattere ininterrottamente contro l'Armenia: nacque così la prima guerra azero-armena.

Durante gli scontri, gli Armeni del Nagorno Karabakh - che costituivano la maggioranza della popolazione, ma che erano sotto il teorico controllo del governo azero- presero una posizione ferma: combattere contro l'Azerbaigian. Fu solo con l'intervento dell'Unione Sovietica, nel 1923, che i conflitti vennero spenti. La regione di confine sarebbe stata inglobata nelle terre dell'Azerbaigian, secondo gli accordi, ma avrebbe mantenuto l'autonomia.

Quando l'U.R.S.S cominciò a frantumarsi tra gli anni '80 e '90, i conflitti tra armeni e azeri riemersero. La popolazione armena risiedente nella regione del Nagorno e minacciata dalle politiche di azerificazione decise di rivoltarsi contro il governo centrale di Baku. Queste rivolte vennero supportate ideologicamente, dall'Armenia.

Alla fine, una serie di leggi interne dell'Unione sovietica, nel 1991, permisero al Nagorno-Karabakh di proclamarsi indipendente dal governo azero, perché quest'ultimo aveva deciso di dichiararsi autonomo dal potere dell'Unione.

Il distacco portò ad un'ennesima guerra, scoppiata nel 1992, in cui morirono più di 30,000 persone. Solo nel 1994 venne cessato il fuoco e si diede avvio ai negoziati di pace - sostenuti dal Gruppo di Minsk, un'istituzione europea creata appositamente per mediare le due parti in conflitto. Tuttavia, le guerriglie interne non si sono mai realmente fermate.

Arsen Gasparyan, professore di relazioni internazionali nella sede armena dell'Università statale di Mosca, ha affermato:"Non sono sorpreso dell'escalation avvenuta in questi giorni. L'esercito dell'Azerbaigian stava sostanzialmente crescendo negli ultimi anni". Un elemento fondamentale in questo scontro è rappresentato dal centro di quello che era una volta l'Impero Ottomano: la Turchia.

Come in passato, si sostiene che il governo azero sia stato ideologicamente e militarmente sostenuto dal suo alleato storico. Fatto che sembrerebbe essere confermato dalla volontà degli più alti ufficiali turchi nel voler sostenere la battaglia. Qualunque sarà l'esito del conflitto, bisogna ricordare che il presente di quello che oggi è il Vicino e Medio-Oriente altro non è che il riflesso di politiche che si tramandano da secoli. Quello che ci si chiede adesso è: quale ruolo giocherà la Russia, il quarto elemento che ha dato origine a tutto?

E mentre la Russia si occupa di questo scontro in Oriente, cosa sta facendo il loro nemico storico nelle zone vicine?