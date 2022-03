Ecco quante armi nucleari ci sono sulla Terra e quali paesi le hanno

Che mondo bizzarro il nostro: le armi più potenti mai creati dall'umanità, capaci di distruggere la vita come la conosciamo, sono anche il mezzo con cui si "mantiene" la pace - un vero e proprio paradosso conosciuto come “distruzione mutua assicurata”. Sappiamo che alcuni paesi abbiano le armi nucleari, ma quante e chi sono?

Sebbene non si conoscono i numeri ufficiali, perché sono considerati dei veri e propri segreti di stato, attualmente la maggior parte delle armi nucleari del mondo sono di proprietà di Stati Uniti e Russia. In particolare, gli USA dovrebbero averne 5.500, mentre la Russia 6.000. In totale ci sono circa 12.700 armi nucleari sul pianeta e si stima che il 90% appartengano a questi due stati.

Tutto ebbe inizio durante la Guerra Fredda, quando durante la metà degli anni '80 c'erano più di 70.000 armi nucleari nel mondo (e da allora sono andate perdute perfino 30 di queste testate). Anche i paesi della NATO detengono armi nucleari: ovvero Francia e Regno Unito che ne hanno rispettivamente 290 e 225. Il resto delle 27 nazioni della NATO non ha armamenti simili, anche se una manciata di paesi dell'alleanza ospitano circa 100 armi nucleari statunitensi come parte del programma di condivisione nucleare della NATO.

Fisicamente queste armi sono detenute in Germania o in Italia, ma sono custodite dal personale dell'aeronautica americana. Dall'altra parte del mondo, anche la Cina possiede armi nucleari e dovrebbero essere 350. Oggi si ritiene che il Paese abbia il terzo arsenale più grande dei cinque stati nucleari del mondo e alcuni dei massimi esperti di difesa statunitensi pensano che questo numero aumenterà rapidamente nel prossimo decennio.

A possedere ordigni nucleari è anche l'India (160), il Pakistan (165), la Corea del Nord (20) e Israele che, nonostante non lo abbia mai affermato pubblicamente, sembra aver avviato un gigantesco progetto nucleare già negli anni '70.