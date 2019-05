Armi stampate in 3D grazie ai progetti gratuiti pubblicati da un gruppo di appassionati

Un gruppo di appassionati di armi si sta servendo di internet per condividere in forma totalmente anonima i file necessari per stampare autonomamente delle armi da fuoco. La notizia è stata ripresa oggi da Wired, che ha avuto modo di intervistare uno dei rappresentanti di questa vera e propria organizzazione.

Uno di questi ha lanciato una vera e propria sfida al Governo Americano, invitandolo a scovare la propria identità, ma anche mettendo in guardia i federali che ci sono "tante altre persone che fanno lo stesso lavoro mio".

Le pistole in questione ovviamente sono illegali negli Stati Uniti, ma l'aspetto più controverso è dato dal fatto che possono essere stampate utilizzando una stampante in 3D, il che vuol dire che potenzialmente tutti coloro che ne sono in possesso possono armarsi autonomamente senza alcun tipo di licenza.

Per stampare i progetti basta dotarsi di una stampante in 3D, collegarsi al sito web, scaricare il file CAD gratuitamente e seguire le istruzioni.

Ivan The Troll, questo il nome dell'uomo intervistato, ha affermato a Wired che migliaia di persone in tutto il mondo stanno costruendo delle pistole ed armi utilizzando i progetti CAD pubblicati dall'organizzazione. "Ovviamente è importante ricordare che bisogna possedere la licenza per possedere una pistola" ha osservato, ma nonostante ciò i progetti sono diffusi gratuitamente.