Armi termobariche: ecco cosa sono le armi utilizzate dalla Russia in Ucraina

Secondo quanto ha affermato recentemente l'intelligence britannica, la Russia in Ucraina - territorio che sta cercando di conquistare - starebbe utilizzato delle "armi termobariche". La conferma dell'uso di questi dispositivi è arrivata anche dalla Russia stessa, afferma il Ministero della Difesa britannico.

In cosa consistono e a che cosa servono questi strumenti di morte? Le armi termobariche – un termine che deriva dalle parole greche per "calore" e "pressione" – sono capaci di produrre esplosioni molto più grandi delle bombe convenzionali. Come funzionano? Dopo che la bomba ha colpito il suo bersaglio, quest'ultima utilizza l'ossigeno presente nell'area per creare una sorta di "nuvola di gas". L'arma accende questa nuvola, producendo una gigantesca e potente esplosione che risucchia l'aria e gli oggetti circostanti ed è in grado di vaporizzare i corpi umani.

"Produce essenzialmente l'effetto di un muro di fiamme delle dimensioni di un isolato", ha dichiarato al Times l'ex capo militare britannico Sir Richard Barrons. Tali armi, sostiene Barrons, vengono utilizzate per le basi nemiche solitamente (ecco a voi le frasi da brivido dette dai creatori delle bombe atomiche). Per lanciare le armi termobariche l'esercito russo sta utilizzando un lanciarazzi pesante multiplo noto come TOS-1A (chiamato "Burattino").

Sebbene le armi termobariche non siano vietate dal diritto internazionale, il loro uso contro i civili è un crimine di guerra, secondo quanto ha affermato a Sky News l'esperto militare ed ex direttore generale del think tank RUSI, il professor Michael Clarke. A proposito, perché le truppe russe in Ucraina stanno mettendo dei tronchi di legno sopra i veicoli?