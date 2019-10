Arnold Schwarzenegger ha messo in vendita la sua cover ufficiale per iPhone 11 Pro

Tutto è partito da uno scherzo per "prendere in giro" il comparto fotografico del nuovo iPhone 11 Pro, ma adesso è diventato ufficiale: Arnold Schwarzenegger ha veramente messo in vendita la cover che ha fatto impazzire il mondo del Web. Le spedizioni vengono pure effettuate in tutto il mondo, quindi si può ordinare anche dall'Italia.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite le Storie dell'account ufficiale Instagram di Schwarzenegger, in cui l'ex Governatore della California ha semplicemente scritto: "L'ho fatta! Prendetela!", aggiungendo ovviamente il classico "Swipe Up" che porta al sito dello store ufficiale. La cover, che ritrae Schwarzenegger con in mano un lanciarazzi in uno dei fermi immagine più popolari della storia del cinema (ovvero quello estrapolato da "Commando", film del 1985 di Mark L. Lester), viene venduta a un prezzo di 20,65 euro (22,99 dollari).

Come potete vedere dalle immagini in allegato alla notizia, l'ex Governatore della California non ha perso tempo e si è subito mostrato in pubblico con la cover. Sul sito ufficiale si legge: "Le persone prendono in giro le 3 fotocamere del tuo iPhone 11? Dì loro di prenderle in giro mentre fissano Arnold con un lanciarazzi!". Insomma, Schwarzenegger ne ha fatta un'altra delle sue e siamo sicuri che il mondo del Web apprezzerà.