Si dice che l'aroma vaniglia provenga dal didietro dei castori, ma è vero?

La vaniglia è un'aroma molto utilizzato e può essere trovato in moltissimi alimenti. Tuttavia, le voci che si sono diffuse sul web negli ultimi tempi affermano che provenga da una zona molto particolare del didietro dei castori, in particolare dalle secrezioni anali. Quale sarà la verità? Continuate a leggere per scoprirlo!

Gli aromi naturali provengono da fonti commestibili che si trovano in natura come frutta, verdura, spezie, erbe, foglie e radici, mentre quelli artificiali vengono prodotti in un laboratorio. Molte aziende alimentari utilizzano aromi artificiali perché l'estrazione di quelli naturali - da frutta e altre piante - è laboriosa e costosa (e lo stesso vale per la vaniglia).

La fornitura di baccelli di vaniglia non può nemmeno avvicinarsi a soddisfare le richieste attuali e quindi gli aromi artificiali possono essere reperiti più velocemente e, soprattutto, a un costo molto inferiore. La vaniglia artificiale è composta da vanillina sintetica, il composto nei baccelli di vaniglia che conferisce loro il loro sapore distinto.

Meno dello 0,3% della vanillina utilizzata per aromatizzare gli alimenti proviene in realtà dai baccelli di vaniglia. In origine, veniva prodotta principalmente in laboratorio dall'eugenolo, ovvero l'ingrediente principale dell'olio di chiodi di garofano, mentre oggi è sintetizzata dal guaiacolo, un composto naturale contenuto in molti catrami ed è il principale costituente del creosoto e nell'olio di chiodi di garofano.

"Le formule utilizzate per preparare aromi sintetici sono segreti commerciali strettamente custoditi", ha affermato Robert J. McGorrin, professore di chimica degli aromi presso l'Oregon State University. "Questi sapori sono generalmente composti da esteri, chetoni, lattoni e altri composti." Quindi no, OGGI non vengono utilizzate le secrezioni dei castori per l'aroma.

In passato, però, durante gli anni '60 e '70 i produttori di alimenti usavano quantità molto piccole di castoreo per migliorare i sapori artificiali di vaniglia, fragola e lampone. Quest'ultima è una sostanza oleosa giallognola prodotta dal castoro da delle ghiandole situate tra l'ano e l'organo sessuale. Il castoreo è diventato meno comune a partire dagli anni '80 e oggi "non è usato oggi in nessuna forma di vaniglia venduta per uso alimentare umano."

Quindi state tranquilli. A proposito, sapete che le dighe dei castori hanno una caratteristica molto interessante?