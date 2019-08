L'array di telescopi VERITAS sarà usato per cercare laser alieni

Breakthrough Listen, il programma di ricerca di intelligenza extraterrestre (SETI) più esteso della storia, ha annunciato che inizierà a cercare nuovi segni di tecnologia aliena utilizzando VERITAS (Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System).

La Terra potrebbe essere un faro nell'Universo a causa di segnali di luce non artificiali, e lo stesso vale per delle ipotetiche civiltà aliene. Usando VERITAS, gli astronomi inizieranno a scansionare il cielo notturno alla ricerca di raggi laser, dalla durata di alcuni nanosecondi, delle stelle vicine.

"Con l'aggiunta di VERITAS, siamo sensibili a un'importante nuova classe di segnali: impulsi ottici veloci", ha dichiarato Andrew Siemion, direttore del SETI Research Center di Berkeley. "La comunicazione ottica è già stata utilizzata dalla NASA per trasmettere immagini ad alta definizione sulla Terra dalla Luna, quindi c'è un motivo per credere che una civiltà avanzata potrebbe usare una versione ingrandita di questa tecnologia per la comunicazione interstellare."

L'iniziativa Breakthrough Listen è un progetto decennale da 100 milioni di dollari, finanziato da Yuri Milner, miliardario israeliano-russo e filantropo scientifico. Il progetto, iniziato nel 2015, ha già esaminato oltre 1.000 stelle entro 160 anni luce dalla Terra alla ricerca di segnali radio alieni, senza risultati positivi.

Veritas è formato da una serie di quattro telescopi ottici da 12 metri, utilizzati tradizionalmente per rilevare i raggi gamma, radiazioni ad alta energia emesse da oggetti cosmici estremi delle supernove e persino dei buchi neri. La capacità del telescopio di rilevare e individuare la fonte di questi raggi gamma, solitamente di breve durata, lo rendono il candidato perfetto per la ricerca di raggi laser artificiali da stelle e galassie distanti.