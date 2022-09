Arrestare lo scioglimento dei ghiacciai, bloccando la luce solare ai poli: lo studio

Ricongelare i poli del nostro pianeta, distribuendo particelle microscopiche nell’atmosfera, è possibile? Gli scienziati hanno recentemente lanciato l’idea di bloccare la luce solare con questo metodo “fattibile e notevolmente economico”, anche se sembrano esserci dei rischi non indifferenti.

Il piano è quello di utilizzare una flotta di 125 aerei militari che rilasciano particelle di aerosol nella stratosfera del Polo Nord e del Polo Sud. Se somministrate a un’altezza di circa 13.000 metri, la materia gassosa andrebbe ad ombrare la superficie sottostante i raggi del sole.

I ricercatori stimano che tale intervento possa permettere ai due biomi polari di avere temperature di ben 2°C in meno, insomma si ritornerebbe alle condizioni della fase preindustriale. Come una reazione a catena, anche il resto del globo godrà di un abbassamento di calore.

“Le iniezioni di aerosol stratosferico trattano semplicemente un sintomo del cambiamento climatico ma non la malattia sottostante. È l'aspirina, non la penicillina. Non è un sostituto della decarbonizzazione”, spiega Wake Smith, autore principale dello studio e un esperto di geoingegneria della Yale University.

I costi per questa operazione si aggirerebbero attorno gli 11 miliardi di dollari l’anno, una cifra “irrisoria”, se pensiamo alle conseguenze che il cambiamento climatico provocherà all’economia mondiale. I poli, oltre ad essere i “salvagente” del nostro pianeta, sono stati scelti anche per la scarsissima densità di popolazione, ciò significa che pochissime persone sarebbero coinvolte in disagi, in caso di fallimento.

Se bloccare la luce del sole vi sembra un’idea da supercattivo fumettistico… Beh, non siete gli unici a pensarla così. Proprio all’inizio di questo 2022, un gruppo di scienziati hanno firmato una petizione che sollecitava il disuso di tecnologie volte a ridurre i raggi solari.

"I rischi della geoingegneria solare sono poco chiari e non potrebbero mai essere completamente noti", hanno scritto gli azionisti nella loro petizione. "Gli impatti varieranno da una regione all'altra e ci sono incertezze sugli effetti sui modelli meteorologici, sull'agricoltura e sulla fornitura dei bisogni primari di cibo e acqua".

E voi che ne pensate? Sembra una buona “idea-tampone” o rallenterebbero le politiche e i provvedimenti di decarbonizzazione?