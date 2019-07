Arrestato il re delle truffe online dopo 5 anni: agiva su Ebay e Subito.it

La Polizia Postale ha arrestato, dopo cinque anni di latitanza, il re delle truffe online. L'uomo, classe 1982, agiva su Ebay e Subito.it, dove negli ultimi anni aveva truffato centinaia di utenti tramite un complesso sistema di ricariche telefoniche ed acquisti che non portavano ad alcun tipo di spedizione.

Secondo gli investigatori, che gli contestano oltre 40 reati tra cui associazione a delinquere, "si è messo in luce fin dall'inizio della propria carriera criminale come abile utilizzatore delle opportunità offerte dall'era digitale per realizzare truffe attraverso i siti dedicati all'ecommerce, creandosi false identità di venditore, nella convinzione di poter mantenere l'anonimato e di non essere mai identificato".

Nelle ricostruzioni la Polizia Postale parla del sistema messo su dal 37enne, che ingaggiava i compratori tramite eBay. Nei verbali dell'operazione Match Point, i militari annunciano che è stata smantellata "un'organizzazione criminale attiva nel settore dell'hacking, della contraffazione di carte di credito e delle truffe online, per poi ingannare gli acquirenti su Subito.it".

Originario della provincia di Cosenza, l'uomo è stato arrestato in un supermercato di Parco Leonardo. Secondo quanto riportato da Repubblica, negli ultimi anni ha collezionato otto condanne definitive per associazione a delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio e truffa, ai danni di centinaia di compratori ignari. La sua latitanza andava avanti dal 2014, ma negli ultimi cinque anni avrebbe comunque continuato la propria attività.