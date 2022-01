Arriva Amazon Style: negozio fisico per abbigliamento, calzature e moda

L’avventura di Amazon nel settore dell’abbigliamento è iniziata con il servizio Prime Wardrobe arrivato anche in Italia a inizio settembre 2021. La società di Seattle ha voluto fare il passo successivo negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, lanciando il suo primo negozio di abbigliamento fisico in assoluto: Amazon Style.

Questo nuovo tipo di negozio fisico del colosso dell’e-commerce si concentrerà su abbigliamento, calzature e altri accessori di moda. L’apertura del primo punto vendita è prevista presso il centro commerciale The Americana at Brand a Los Angeles e avverrà entro fine 2022.

Come ci si può aspettare, questo negozio sarà ricco di strumenti all’avanguardia per lo shopping: interessanti sono i codici QR sugli appendiabiti che, una volta scansionati, consentiranno al cliente di selezionare la taglia di interesse, i colori, visualizzare recensioni e tutti i dettagli del prodotto. In aggiunta, sarà possibile recarsi in un camerino e selezionare con un tablet montato a parete gli articoli da provare, ricevendoli direttamente sul posto senza la necessità di rovistare tra gli scaffali. Inoltre, gli algoritmi selezioneranno abiti di possibile gradimento e li invieranno al camerino per provarli.

Il negozio Amazon Style supporterà Amazon One, la tecnologia proprietaria che consentirà di effettuare i pagamenti semplicemente con il palmo della mano, espediente tecnico necessario alla verifica dell’identità. Dato che è associata a uno smartphone, ergo all’autenticazione dell’app Amazon, il sistema non necessiterà di altre soluzioni per completare rapidamente gli acquisti. Questo negozio, stando alle dichiarazioni della società, riuscirà a sfruttare meglio lo spazio offrendo “più del doppio del numero di stili e articoli” rispetto a un negozio tradizionale dalle stesse dimensioni.

Infine, sebbene si tratti di un punto vendita quasi completamente automatizzato, non mancheranno i dipendenti in loco per il servizio clienti, ovvero per l’assistenza alla cassa, la gestione di pagamenti, magazzino e la consegna degli articoli ai camerini. Chissà se arriverà anche in Italia!

Nel mentre, Amazon oggi ha annunciato la disponibilità in Italia di Echo Show 15.