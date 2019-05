Arriva su Android la versione stabile del browser Tor

Tor, il browser che fa dalla riservatezza il suo punto forte, è finalmente disponibile su Android con una versione browser. L'annuncio è arrivato direttamente dagli sviluppatori, tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, su cui hanno voluto salutare gli utenti in possesso di smartphone basati sul sistema operativo di Google.

Il browser Tor, disponibile gratuitamente sul Play Store, è basato su Firefox ed include tutte le funzionalità previste dall'applicazione di Mozilla, tra cui la navigazione a scheda. Le novità sono da ricerca sotto l'interfaccia grafica.

L'aspetto più importante di Tor è rappresentato dal fatto che, a differenza di altri browser, non si connette direttamente ai siti web, ma fa rimbalzare la richiesta su più link utilizzando dei server crittografati che hanno l'obiettivo di nascondere l'indirizzo IP dell'utente, oltre che l'identità.

Si tratta di una soluzione molto valida per attivisti o giornalisti, in quanto scoraggia le attività di tracking da parte dei governi, ma rende anche più semplice evitare la pratica del tracking pubblicitario e di aggirare il blocco geografico. La rete Tor però negli ultimi anni è stata anche utilizzata per nascondere attività illecite come la vendita di droga o armi.

Gli sviluppatori hanno reso noto che ad oggi non è previsto lo sviluppo di una versione per iOS in quanto Apple blocca i processi su cui si basa l'app.