Arriva la nuova app CieID della Carta d'Identità Elettronica: più facile recuperare il PUK

Dopo la novità che permette di usare la CIE come sostituto dello SPID, il Ministero dell’Interno tramite le pagine del sito web dedicato al documento ha annunciato il lancio della nuova applicazione CIEID disponibile su App Store di iOS e Play Store di Android.

La novità più importante è senza dubbio quella che permette di recuperare in maniera semplice ed online il codice PUK della propria Carta d’Identità Elettronica. Si tratta senza dubbio di una nuova funzionalità importante, che evita il fastidio di recarsi al Comune in caso di smarrimento dei codici e di recuperare autonomamente ed in pochi passi il PUK necessario per poter impostare un nuovo codice PIN che è necessario per accedere ai servizi online, soprattutto dopo l'attivazione delle credenziali di livello 1 e 2.

Il Ministero osserva che “il nuovo servizio è stato pensato per rendere ancora più semplice l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso l’identità digitale associata alla propria CIE”.

A lungo termine, il piano del Governo è di pensionare definitivamente SPID e CIE a favore di un sistema d’identità digitale europeo, su cui sta lavorando anche la Commissione Europea. Almeno nell’immediato però si continuerà ad utilizzare SPID e CIE per effettuare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.