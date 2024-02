Arriva la nuova App NVIDIA: addio al vecchio pannello di controllo?

Dopo il lancio di Chat with RTX, NVIDIA continua a stupire rilasciando una gradita sorpresa per tutti gli appassionati: una nuova applicazione per organizzare la propria esperienza multimediale con una veste grafica rivoluzionata.

La nuova App NVIDIA può essere vista come un hub che punta a offrire maggiori possibilità rispetto a GeForce Experience, assimilando anche quelle che finora sono state riservate al "vecchio" NVIDIA Control Center.

Un'applicazione che punta a diventare il centro nevralgico dell'esperienza ludica e professionale, a seconda delle proprie esigenze. Attualmente in beta (l'app può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale: trovate il link alla fonte, alla fine della notizia), il nuovo software di NVIDIA eredita il design delle altre applicazioni del brand, spostando il menu di navigazione sulla sinistra. Dalla Home si potrà accedere direttamente alla propria libreria, per giocare al volo ai titoli più gettonati, oppure scaricare le altre applicazioni del team verde, come GeForce NOW, NVIDIA Broadcast e FrameView.

Dalla scheda Driver potrete verificare la presenza di aggiornamenti che migliorino stabilità, compatibilità e prestazioni della vostra scheda video, mentre da Grafica si potrà accedere a una serie di impostazioni relative proprio al funzionamento e alla visualizzazione, che potranno essere applicate globalmente o per singolo titolo.

La sezione Riscatta, infine, è dedicata ai fan alla ricerca di occasioni da non perdere e bundle esclusivi da riscattare.

Avete già provato la nuova App NVIDIA? Fateci sapere la vostra su questa interessante novità.