Anche Apple Music ha il suo premio dedicato ai migliori artisti e album dell'anno. L'Apple Music Award viene assegnato da una giuria, anche se alcune categorie saranno premiate indirettamente dagli stessi utenti della piattaforma.

Infatti se i premi Global Artist of the Year, Songwriter of the Year e Breakthrough Artist of the Year verranno selezionati da una giuria, i premi Album of the Year e Song of the Year verranno decisi dai dati interni di Apple Music, nel senso che saranno premiati gli album e la canzone più ascoltati nel corso dell'anno.

I premi saranno consegnati domani, ma Apple ha già annunciato i vincitori, tra cui Billie Eillish, Lizzo e Lil Nas x. Si tratta di un ritorno alle origini per Apple, che dal 2007 al 2016 aveva promosso l'Apple Music Festival — inizialmente chiamato iTunes Music festival.

Billie Eillish terrà un'esibizione domani sul palco dello Steve Jobs Theatre.

Anche Spotify ha inaugurato un'iniziativa simile, con la prime premiazione che avverrà a Mexico Siti a Marzo del 2020. Niente giuria nel caso di Spotify: tutti i premi vengono assegnati sulla base esclusiva dei dati interni sugli ascolti dell'azienda.

Apple Music e Spotify sono il cuore pulsante dell'industria musicale contemporanea, con l'80% dei ricavi del settore che arrivano dagli ascolti in streaming. L'inaugurazione dei rispettivi premi era solo questione di tempo.