Arriva l'Apple Watch tempestato di diamanti: solo sette unità in tutto il mondo

Apple Watch Series 7 è estremamente personalizzabile, grazie all'ampio novero di casse, cinturini e colorazioni pubblicate da Apple nel tempo. Tuttavia, per gli amanti dello sfarzo le possibilità offerte da Cupertino potrebbero non essere sufficienti: per questo, Golden Concept ha pensato ad un Apple Watch Series 7 tempestato di diamanti.

Nello specifico, lo smartwatch, chiamato Golden Concept Diamond Edition, che potete vedere in un'immagine riportata in calce a questa notizia, è un Apple Watch Series 7 con 443 diamanti incastonati nel suo stesso corpo, che a sua volta è stato realizzato da un blocco unico di titanio. A quanto pare, Golden Concept avrebbe in programma di creare solo sette smartwatch di questo tipo, facendone dei device incredibilmente esclusivi.

Il motivo dell'esclusività dei device è chiaramente il loro prezzo, che parte dai 15.000 Dollari per il singolo prodotto: denaro certamente ben speso, considerato che ciascuno dei 443 diamanti è da ben 4 carati e ha un livello di limpidezza VVS1-2. Insomma, un prodotto non certo per le tasche di tutti, il che ne spiega il numero incredibilmente limitato.

In aggiunta alla cassa tempestata di diamanti, Golden Concept includerà nella concezione anche un cinturino in fluoroelastomeri, una gomma sintetica particolarmente resistente, soprattutto agli agenti chimici. I pochi compratori dello smartwatch, che verrà realizzato solo dopo il piazzamento di ciascun ordine (e che quindi si farà attendere un bel po' prima della consegna), potranno inoltre personalizzarlo ulteriormente con un'incisione presente sul retro del dispositivo.

Infine, Golden Concept ha spiegato che lancerà una versione del suo case pensata per Apple Watch Series 8, il cui lancio dovrebbe essere previsto durante il keynote Apple del 7 settembre prossimo.