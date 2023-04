Arriva il tanto atteso aggiornamento: Spotify ora è integrato in Strava

La popolare app per il fitness Strava è ora finalmente integrata con Spotify ed ora consente agli utenti di accedere ai loro contenuti preferiti sul servizio di streaming musicale mentre registrano le attività sportive all’aperto.

Si tratta di una notizia attesa dagli utenti, che desideravano ascoltare l’audio in Spotify durante le sessioni di running o mentre facevano ungiro in bicicletta: in precedenza era necessario passare da un’app all’altra per controllare la riproduzione dei propri file musicali. Ora, grazie a questo aggiornamento la situazione è diversa grazie al nuovo widget multimediale in-app di Strava.

Come spiegato dalla stessa app, dopo aver avviato la registrazione di un’attività, gli utenti possono toccare l’icona musicale in alto a destra per collegare il proprio account Spotify, dopo di che possono sfogliare il catalogo dell’app e scegliere quale canzone o album riprodurre.

L’integrazione si estende a musica, podcast ed audiolibri e gli utenti possono anche scorrere la coda di riproduzione, oltre che sfogliare le playlist personalizzate e popolari create direttamente dalla piattaforma.

Il widget è a disposizione sia degli utenti Spotify freemium che premium. Chiaramente, i primi potranno riprodurre canzoni solo in ordine casuale e non potranno scegliere brani specifici. Inoltre, è prevista anche la riproduzione di annunci pubblicitari ad intermittenza.