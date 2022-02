Arriva l'aumento del Canone Rai? Le parole dell'ad Fuortes in commissione

Le dichiarazioni dell'ad di Rai sul Canone Rai, arrivate qualche settimana fa in commissione di vigilanza al Senato, avevano scatenato le ire dei contribuenti italiani, evidentemente preoccupati da un possibile rincaro.

Nella giornata di ieri, l'amministratore delegato della TV pubblica Carlo Fuortes è tornato sulla questione durante l'audizione in Commissione di Vigilanza.

Fuortes, a riguardo, ha spiegato che "non ho mai chiesto di aumentare il Canone Rai di un solo Euro, nonostante quello italiano sia il più basso dell'Unione Europea". Il dirigente, nella fattispecie, ha spiegato che la Rai non ha alcuna intenzione di gravare maggiormente sui cittadini.

Complessivamente, Fuortes ha osservato che il Canone Rai costa ad ogni singolo contribuente 25 centesimi al giorno, ma "di questi 90 euro, solo 77 arrivano alla Rai. Certamente l'azienda avrebbe meno problemi se potesse ricevere l'intero ammontare o quasi della somma che pagano gli utenti".

Ricordiamo, inoltre, che il Canone Rai non aumenterà per colpa dello switch off al DVB-T2, contrariamente a quanto pensato da molti e rilanciato da diverse fake news emerse sul web nelle ultime settimane.

In passato, Fuortes aveva avanzato anche l'ipotesi di estendere il pagamento del Canone Rai anche a smartphone, tablet e PC, ma la proposta non ha avuto seguito ed al momento non sembra sul tavolo.