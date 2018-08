Arriva Bancomat Pay Mobile: il numero di cellulare diventa il pin per i pagamenti

Bancomat e SIA hanno firmato un protocollo d'intesa che permetterà agli utenti di utilizzare Bancomat Pay, un nuovo servizio riservato ai titolari di carte PagoBancomat che rende più semplice effettuare e ricevere pagamenti, sia online che nei negozi fisici.

Il tutto avverrà tramite l'utilizzo del proprio numero di cellulare, e supporta anche la piattaformaPagoPA. Il lancio è previsto per il prossimo autunno: gli utenti (si parla di 5 milioni come prima tranche di coloro che potranno utilizzarla) non dovranno fare altro che scaricare l'applicazione Jiffy e registrarsi alla piattaforma.

Gli esercizi commerciali che lo supporteranno saranno più di due mila, la maggior parte dei quali della GDO, ma sarà anche possibile effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione tramite PagoPA.

I titolari di carte PagoBancomat sono circa 37 milioni, con oltre 440 banche che supportano i servizi.

Bancomat Pay potrà essere utilizzato tramite l'applicazione della propria bancomat o quella ufficiale, direttamente da smartphone. Direttamente dal dispositivo mobile, sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro o pagamenti senza digitare alcun PIN ed anche senza avere con se la carta fisica, ma semplicemente utilizzando il proprio numero di cellulare.

Ovviamente soddisfatto Nicola Cordone, CEO di Sia, secondo cui questo accordo "con Bancomat e l’importante trasformazione digitale dello strumento di pagamento più utilizzato dagli italiani rappresenta il compimento di un percorso avviato da Sia da molti anni al fianco del sistema bancario italiano nell’ideazione e realizzazione di servizi innovativi. Abbiamo investito molto su Jiffy, insieme a oltre 130 banche che già lo utilizzano, e da oggi rendiamo disponibili le sue funzionalità innovative al Bancomat per favorire la digitalizzazione e rendere più efficiente il sistema Paese”.