Arriva il primo benchmark di Xiaomi 12S: confermato il SoC Snapdragon 8+ Gen1

Dopo aver scoperto che Xiaomi 12S arriverà a giugno insieme al pieghevole Mi Mix Fold 2, pare che il nuovo smartphone della serie 12 di Xiaomi sia comparso in un test su GeekBench 5, che ci permette di dare un'occhiata più da vicino alla sua scheda tecnica ed alle sue performance.

Nello specifico, lo smartphone presente sul listing di GeekBench ha model number 2206123SC e dovrebbe avere un processore octa-core con un Super Core a 3,19 GHz, tre Core a 2,75 GHz e quattro Efficiency Core a 2,02 GHz. È abbastanza chiaro che il SoC sia dunque lo Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, dunque pare che Xiaomi 12S sarà il primo smartphone ad arrivare sul mercato con il nuovo chipset mid-gen.

Accanto al SoC troviamo una GPU Adreno 730 e ben 12 GB di RAM, anche se non è improbabile che Xiaomi 12S sia lanciato anche con una configurazione di base da 8 GB di RAM. Purtroppo, GeekBench non fornisce informazioni relative allo storage del telefono, che però dovrebbe essere disponibile almeno nelle configurazioni da 128 GB e da 256 GB, a cui si potrebbe aggiungere anche quella da 512 GB.

Il benchmark, inoltre, conferma che Xiaomi 12S sarà lanciato con Android 12 preinstallato, probabilmente insieme alla ROM MIUI 13 di Xiaomi. In termini di punteggio, come potete vedere dall'immagine in calce, il device arriva a 1.328 punti in Single-Core ed a 4.234 punti in Multi-Core.

Infine, stando a dei precedenti leak, Xiaomi 12S avrà una fotocamera targata Leica con una lente principale da 50 MP. Lo schermo del device sarà poi un displa AMOLED con refresh rate da 120 Hz. Insieme a Xiaomi 12S dovrebbe essere lanciato anche Xiaomi 12S Pro, che però non è ancora comparso su alcuna piattaforma di testing.