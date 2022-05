Arriva la Beta 2 di Android 13: gli smartphone compatibili sono tantissimi

Tra i numerosi e inaspettati annunci di Google all'I/O 2022, quello che forse più di tutti è passato in sordina è l'arrivo della Beta 2 di Android 13 su alcuni device selezionati. La notizia, però, è in realtà importantissima, anche perché il sistema operativo di nuova generazione arriverà già in beta sugli smartphone di diversi produttori.

A partire da ieri, infatti, Google ha rilasciato Android 13 Beta 2 per una serie di device selezionati, la cui lista fino ad oggi comprendeva però solo i dispositivi della linea Google Pixel registrati nel programma Android Beta.

Durante il keynote di apertura del Google I/O, però Big G ha annunciato che Android 13 Beta 2 sarà compatibile con diversi smartphone di numerosi produttori. Nello specifico, gli smartphone per ora supportati da Android 13 Beta 2 sono:

ASUS: ASUS Zenfone 8

Lenovo: Lenovo Tab P12 Pro

Nokia: smartphone non ancora annunciato

OnePlus: OnePlus 10 Pro

OPPO: OPPO Find X5 Pro

Realme: Realme GT2 Pro

Sharp: Sharp Aquos Sense6

Tecno: Camon 19 Pro 5G

Vivo: Vivo X80 Pro

Xiaomi: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi Pad

ZTE: ZTE Axon 40 Ultra

L'elenco è decisamente lungo, ed è piacevole constatare che Google ha ampliato la rosa di smartphone compatibili con Android 13 oltre i soli device della linea Pixel. È poi possibile che la lista si allunghi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, man mano che Big G e gli altri produttori di telefoni Android renderanno la nuova iterazione del sistema operativo mobile compatibile con più dispositivi.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che l'iscrizione alla beta richiede un click e che le release delle versioni in Beta pubblica di Android 13 sono molto stabili, perciò non dovreste incontrare grandi problemi qualora decideste di passare all'OS di nuova generazione.



Se possedete uno smartphone idoneo e volete provare le beta di Android 13, vi basterà collegarvi al sito web dedicato di Google, dove potrete accedere al programma. Intanto, comunque, Google ha annunciato My Ad Center, un'app che consentirà agli utenti di controllare le pubblicità legate ai servizi Google, proteggendo ulteriormente la loro identità online.