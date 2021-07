Arriva il bonus TV DVB-T2 da 100 Euro: non servirà l'ISEE. I requisiti e come richiederlo

Un bonus tv per tutti, per facilitare il passaggio al nuovo DVB-T2. Sono queste le intenzioni del Ministero dell'Economia e Finanze, che a breve dovrebbe pubblicare in Gazzetta Ufficiale la normativa che disciplinerà il nuovo bonus tv da 100 Euro, che avrà criteri meno stringenti rispetto al bonus tv da 50 Euro.

Secondo quanto riportato da Il Correre della Sera Economia, si tratterà di un bonus che potrà valere fino a 100 Euro e dovrebbe essere disponibile per tutti fino al 31 Dicembre 2022, a meno che il platfond da 250 milioni di Euro non si esaurisca prima.

Come dicevamo poco sopra, l'incentivo sarà valevole per tutti e non terrà in considerazione l'ISEE del nucleo familiare. I requisiti fondamentali per la richiesta sono tre: la residenza in Italia, il pagamento in regola del Canone Rai, e la rottamazione di un vecchio TV.

In particolare, quest'ultimo punto tiene in considerazione solo la rottamazione di apparecchi acquistati prima del dicembre 2018 e che non sono compatibili con il nuovo standard DVB-T2 HEVC che entrerà in vigore prossimamente.

La rottamazione potrà avvenire secondo due modalità: o in sede di acquisto consegnando il vecchio TV al rivenditore, che dal suo canto provvederà ad accreditare uno sconto del 20% per un massimo di 100 Euro, o tramite una discarica autorizzata. In quest'ultimo caso sarà consegnata una ricevuta che certificherà la regolarità dei pagamenti del Canone Rai.

Ovviamente, ogni nucleo familiare potrà effettuare massimo una richiesta.