Arriva ChatGPT Professional, la versione a pagamento di ChatGPT

Mentre ChatGPT continua ad essere offline a causa dei numerosi accessi, sul canale Discord ufficiale di OpenAI sono stati condivisi i primi dettagli di “ChatGPT Professional”, una versione a pagamento sperimentale del chatbot per cui è stata aperta anche una lista d’attesa.

Gli sviluppatori hanno evidenziato che questa release offre una serie di vantaggi tra cui la possibilità di accedere in qualsiasi momento a ChatGPT, che quindi sarà sempre online, ma anche “risposte rapide” senza limitazioni ed il doppio del numero giornaliero di risposte rispetto alla versione gratuita.

Senza mezzi termini, la società su Discord ha affermato che “stiamo iniziando a pensare a come monetizzare con ChatGPT. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare e mantenere online il servizio e la monetizzazione è una via che stiamo prendendo in considerazione per garantirne la fattibilità a lungo termine dei nostri piani. Siamo interessati a chattare con alcune persone per circa 15 minuti per ottenere un feedback iniziale”.

L’iscrizione al programma pilota ChatGPT Professional è aperta a tutti: basta compilare il modulo di richiesta che include una serie di domande tra cui ne figura una su quale prezzo considererebbe equo. OpenAI però sottolinea che “questo è un primo programma sperimentale che è soggetto a modifiche e che al momento non stiamo rendendo generalmente disponibile l’accesso a pagamento”.

Nel frattempo, ChatGPT è stato vietato nelle scuole pubbliche a New York in quanto aiuterebbe gli studenti a barare.