Arriva la conferma: questa è la cometa più grande mai osservata dagli esseri umani

Qualche tempo fa vi avevamo parlato della cometa 2014 UN271/(Bernardinelli-Bernstein), la più grande cometa mai vista all'interno del nostro Sistema Solare e proveniente dai confini del nostro quartiere galattico. Bene, finalmente la sua grandezza è stata confermata ufficialmente da parte degli scienziati.

La dimensione del corpo celeste è di 137 chilometri. "Abbiamo confermato la stima", ha affermato a New Scientist il dottor Emmanuel Lellouch dell'Osservatorio di Parigi. "È la più grande cometa della Nube di Oort mai trovata". In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Astronomy and Astrophysics Letters, gli esperti piuttosto che tentare di misurare quanto spazio occupa nel cielo 2014 UN271, hanno osservato la quantità di calore che emette il corpo celeste e l'hanno utilizzata per calcolare la superficie della cometa.

Pensate, con questo metodo gli scienziati sono riusciti a misurare le dimensioni di un oggetto largo 100-200 chilometri e distante più di 3 miliardi di chilometri. Grazie all'Atacama Large Millimeter Array, Lellouch e coautori hanno studiato C/2014 UN271 a quattro lunghezze d'onda comprese tra 1 e 2 millimetri.

La cometa più grande mai studiata da noi esseri umani è stata, fino ad adesso, la cometa Hale-Bopp (di circa 76 chilometri). Si tratta di un risultato senza precedenti e adesso gli astronomi potranno monitorare il corpo celeste per osservare il cambiamento in tempo reale.