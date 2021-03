Arriva la conferma dalla NASA: l'asteroide "Apophis" non è più un rischio per la Terra

Grazie allo studio condotto da scienziati e astronomi del JPL e della NASA, adesso siamo sicuri che il tanto chiacchierato asteroide "99942 Apophis" - che più volte ha destato preoccupazione - è totalmente innocuo per la Terra, e non darà problemi per almeno 100 anni.

L'asteroide in questione è stato scoperto nel 2004 e si stima che abbia un diametro di circa 340 metri. All'epoca gli astronomi avevano calcolato un'orbita incredibilmente pericolosa per la sopravvivenza del nostro pianeta, tanto da avere 1 possibilità su 37 di colpire la Terra entro il 2029. Nei decenni scorso però, più precisamente nel 2009, i calcoli furono corretti e migliorati, portando alla conclusione che il passaggio ravvicinato ad alto rischio sarebbe avvenuto soltanto nel 2068.

Il 5 marzo scorso, durante un flyby sicuro in cui Apophis era posizionato a circa 17 milioni di chilometri dalla Terra (ovvero 44 volte la distanza Terra-Luna), gli astronomi hanno avuto la possibilità di eseguire attente osservazioni radar per definire l'orbita dell'asteroide con maggiore accuratezza, al fine di escludere qualsiasi rischio di impatto per almeno un secolo.

Per eseguire le scansioni necessarie son state utilizzate le potentissime antenne radio del "Goldstone Deep Space Communications Complex" e il "Green Bank Telescope" del West Virginia. Insieme, i due osservatori hanno potuto monitorare il movimento dell'asteroide decretando ufficialmente che le possibilità che l'oggetto impatti con la Terra sono praticamente nulle per il 2068, e lo saranno anche per il prossimo secolo.

Per renderci conto dell'incredibile potenza degli strumenti adoperati, la scienziata del JPL Marina Brozovic - che ha guidato l'analisi - ha dichiarato: "Se avessimo un binocolo potente come questo radar, saremmo in grado di sederci a Los Angeles e leggere un menu per la cena in un ristorante di New York".

In apertura alla news trovate il video realizzato dagli scienziati del JPL che mostra la nuova orbita del corpo celeste durante il passaggio ravvicinato del 2029: passerà a circa 32.000 chilometri, in totale sicurezza e tranquillità.

Apophis è stato dunque ufficialmente depennato dalla lista degli oggetti potenzialmente pericolosi, ma molti altri asteroidi circolano nello spazio extraterrestre, e mentre alcuni passano incredibilmente vicino alla Terra, altri ci sono totalmente ignoti, ed ecco perché la ricerca non può concedersi mai un attimo di riposo.