Arriva il DLSS 3 per le RTX Serie 40: FPS doppi e addio bottleneck CPU!

Nel corso della presentazione delle RTX 4090 e 4080, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha anche raccontato tutte le novità della nuova architettura e non solo: c'è stato ampio spazio, infatti, anche per una tecnologia che negli anni abbiamo imparato ad apprezzare.

Ecco, quindi, la terza generazione del DLSS, la tecnologia di upsampling di NVIDIA basata sul Deep Learning, con supporto esclusivo per le RTX Serie 40 e che, quindi, richiederà l'hardware di nuova generazione per poter funzionare.Tuttavia, il motivo è presto spiegato: il salto generazionale sarà gestito dai Tensor Core di quarta generazione e dagli acceleratori Optical Flow, appannaggio esclusivo delle nuove GPU.

Il DLSS3 non si limiterà a ricostruire le immagini sulla base dei pixel a disposizione, ma utilizzerà l'Optical Multi Frame Generation per creare interi frame sulla base di fotogrammi consecutivi, principio già utilizzato per calcolare i vettori di movimento che rendono il DLSS una tecnologia di upsampling temporale.

Con l'interpolazione di nuovi frame basata sull'IA, le nuove schede video NVIDIA consentiranno di aumentare a dismisura il framerate, poiché i fotogrammi non saranno renderizzati dalla GPU. Partendo da coppie di frame a super-risoluzione, con le informazioni derivanti da Optical Flow e dai rendering in locale, permetteranno alla rete neurale di generare frame calzanti con il contesto e privi di artefatti visivi e di movimento.

Trattandosi di un vero e proprio processo di post-produzione artefatto, questo boost prestazionale agirà sul sistema a prescindere da eventuali colli di bottiglia generati dalla CPU: questo passaggio, forse, è il più importante di tutta la presentazione, perché potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola nel mondo dell'hardware.



Per chi se lo fosse perso, inoltre, nel corso del keynote del 20 settembre 2022, NVIDIA ha annunciato Portal RTX, un sontuoso remaster con illuminazione in Path Tracing in tempo reale!