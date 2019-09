Arriva /e/, versione di Android che promette privacy senza compromessi (e niente Google)

È open source, ha a cuore la tua privacy, e si chiama /e/. Si tratta di una edizione alternativa di Android open-source, un'idea del creatore della distribuzione per Linux Mandrake.

Attualmente /e/ è ancora in fase di beta, ma chiunque la vuole provare può farlo nelle modalità che vi descriveremo tra poche righe. Peraltro, è già possibile acquistare degli smartphone Samsung con la beta dell'OS /e/ già installata.

Non è il primo tentativo, come osserva correttamente ZDnet, di creare un'alternativa all'Android di Google e ad iOS, in passato abbiamo assistito a diversi esperimenti quasi tutti falliti o quasi: Ubuntu One, FirefoxOS, Windows Mobile, per citarne tre. Chi sa che questo abbia un po' di fortuna in più.

In questo caso però non stiamo parlando di un sistema operativo che parte da zero, ma di una versione completamente ripulita di Android, in grado di blindare e difendere la privacy degli utenti nel mondo più user-friendly e intuitivo possibile. Ad esempio /e/ avrà un app store ufficiale, dove prima di scaricare ogni app si viene avvisati, in modo limpido e cristallino, di quali sono i pezzi della nostra privacy che stiamo sacrificando. "Vogliamo che gli utenti compiano una scelta consapevole".

La cosa più interessante è che /e/ si basa sui servizi MicroG: è possibile continuare ad usare le app che richiedono la presenza di Google Play Services, con la differenza che ora funzioneranno grazie ad un nuovo codice "pulito" di tutte le parti che danno a Google un accesso eccessivo ai vostri dati.

L'OS /e/ si basa su Lineage OS, e prende in prestito feature e parte del codice da Android Open Source Project 7, 8, e 9.

Attualemente /e/ può essere scaricato su 85 diversi smartphone: lista completa e modalità di download in questo link.