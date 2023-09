Arriva Echo Hub, il primo centro di controllo per la casa smart di Amazon

Dopo averci permesso di dare un'occhiata al nuovo smart screen Amazon Echo Show 8, il colosso di Seattle ha lanciato il suo primo, vero, hub di controllo smart per la casa. Amazon Echo Hub - questo il nome del dispositivo - è stato presentato durante l'evento di lancio della lineup hardware di Amazon per la fine del 2023.

Echo Hub è molto simile ad Echo Show 8 (nonché al fratello maggiore Echo Show 15) in termini di design, pur vantando dei bordi leggermente meno spessi di questi ultimi. Il tablet, proposto al prezzo di 179,99 Dollari, è stato pensato per essere appeso o incassato al muro o per essere posizionato su un mobile di casa tramite un apposito sostegno.



Al di là delle apparenze, però, Echo Hub è un device del tutto nuovo: esso non è pensato per l'intrattenimento e non ha una fotocamera integrata, mentre il suo processore è diverso da quello di ogni altro device Amazon. Per di più, esso supporta gli standard Zigbee, Thread e Bluetooth LE per la connettività, nonché il servizio radio Amazon Sidewalk, il Wi-Fi e, con un apposito adattatore, la connessione Ethernet al router domestico. Infine, Echo Hub è compatibile con lo standard Matter per la domotica, fungendo da controller per tutti i dispositivi Matter della casa.

Al posto della fotocamera, Echo Hub ha un sensore a infrarossi, che viene utilizzato dal device per verificare quando un utente si sta avvicinando e accendersi automaticamente. Utilizzando il display dello smart hub potrete controllare tutti i dispositivi connessi alla vostra casa smart, come luci, elettrodomestici, videocamere e sistemi di sicurezza.



In particolare, Echo Hub presenterà diversi widget, che secondo gli ingegneri Amazon potranno essere utilizzati per controllare "al volo" la casa smart, senza dover passare da un'app all'altra e con un'interfaccia estremamente accessibile e semplice, capace di adattarsi alle esigenze di tutti gli utenti. Per rendere ancora più affidabile il prodotto, infine, Amazon ha confermato di essersi concentrata sulla riduzione della latenza al minimo, rendendo anche più sicuro il vostro sistema domotico.