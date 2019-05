Arriva una edizione più economica dell'HTC Exodus, lo smartphone per le criptovalute

Questa settimana parte la prima Blockchain Week, e HTC ha deciso di festeggiare alla grande annunciando l'arrivo di una nuova, più economica, versione del suo smartphone basato su Blockchain e dedicato agli appassionati di criptovalute: l'Exodus 1s.

La versione originale dell'Exodus inizialmente poteva essere acquistato esclusivamente utilizzando criptovalute, il che ha senso visto la nicchia a cui è rivolto. Tuttavia, proprio di recente HTC ha deciso di venderlo anche in valuta fiat, che, ancora, ha piuttosto senso visto quanto schizofrenici siano "diventati" i prezzi delle criptovalute. L'Exodus se pagato in dollari viene 699$.

Ora arriva una versione più economica, anche se HTC non si è ancora sbilanciata sul prezzo, preferendo parlare di uno smartpone "more value-oriented".

Così l'azienda di Taiwan ha annunciato il nuovo Exodus 1s:

"It will allow users in emerging economies, or those wanting to dip their toes into the crypto world for the first time, easier access to the technology with a more accessible price point. This will democratize access to crypto and blockchain technology and help its global proliferation and adoption. HTC will release further details on exact specification and cost over the coming months."

Prezzo accessibile per aiutare l'adozione di massa delle criptovalute, questa la filosofia dietro la nuova versione del Exodus. HTC riuscirà nella sua missione? Da questo potrebbe dipendere anche il suo fragile futuro.

Il reparto smartphone di HTC non sta andando bene, per usare un eufemismo, e dopo una lieve ripresa all'inizio dell'anno, i conti della compagnia sono tornati ai livelli allarmanti di prima. HTC sta cercando di costruirsi una nicchia su cui fare presa, eppure questo smartphone sembra essere arrivato nel momento meno propizio possibile: proprio quando l'hype di massa per le criptovalute è scemato, complice il crollo dei prezzi (che ora però stanno tornando a crescere).