Arriva l'emulazione su iOS e presto Apple Watch sarà un GameBoy emulator eccezionale

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Apple ha aperto le porte agli emulatori su iOS, con un’apertura storica che fino a qualche mese fa era impensabile. A seguito della pubblicazione di tale notizia, gli utenti di Reddit si sono sbizzarriti ed hanno coinvolto anche Apple Watch.

Su Reddit, l’utente R3V3RB_7 ha pubblicato il video che trovate in calce, in cui mostra l’imitazione di un Apple Watch, basato sul sistema operativo Android, che viene utilizzato come emulatore per giocare a Castlevania: Aria of Sorrow. La creatività dell’utente risiede nel fatto che ha agganciato lo smartwatch ad un Dual Sense, che viene utilizzato come joypad per controllare i personaggi mostrati sullo schermo ed utilizzarlo in stile GameBoy Advance.

Per molti potrebbe rappresentare un’opzione poco pratica, ma siamo sicuri che un’opzione di questo tipo potrebbe fare gola agli appassionati di retro gaming, che non vedono l’ora di giocare ai grandi classici come avveniva fino a qualche anno fa. Come notato da The Verge, infatti, lo schermo di Apple Watch Ultra è grande solo 2mm in meno rispetto a quello del Game Boy Micro di Nintendo del 2005, che aveva una diagonale da 51mm.

Cosane pensate? Fatecelo sapere come sempre attraverso la sezione commenti della notizia.

