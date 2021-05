Arriva l'estate, ma i cani potranno mangiare il gelato con noi?

Se possiedi un cane, sai bene in che modo adorabile questi cercheranno di convincerti a cedergli un piccolo boccone del tuo cibo. Adesso che arriva l'estate, il caldo torrido e la voglia di freschezza, potremo fargli assaggiare i nostri deliziosi gelati o questo potrebbe rivelarsi tossico per loro?

Il discorso è diverso per cuccioli e cani già adulti. I cuccioli hanno un'ottima tolleranza al lattosio, visto che necessitano del latte materno soprattutto all'inizio della loro vita. Quando però crescono, l'enzima che si occupa della questione scompare e rende i nostri più antichi compagni di vita intolleranti al lattosio.

In età adulta, infatti, i cani che ingeriscono latticini potrebbero avere disturbi digestivi, vomito, gas, diarrea e che a sua volta può avere gravità diverse. E questo non sarebbe del tutto indipendente dalla presenza o meno di lattosio, perché il gelato contiene molti altri ingredienti, spesso pericolosi per la salute degli animali domestici.

Lo zucchero in generale non va bene perché causa aumento di peso negli animali, ma un suo derivato particolarmente noto, lo xilitolo, è per loro tossico, esattamente come il cioccolato. Anche la caffeina, le noci di macadamia o l'uvetta potrebbero causare spiacevoli sintomi nei nostri amici pelosi.

Per concludere, non è un problema se mentre mangi un gelato te ne cade un pochino per terra e il tuo cucciolo corre ad assaggiarlo, ma è diverso se invece ne ingerisce una quantità simile a quella che starebbe in una tazzina o in un bicchiere.

Se volessi preparare per il tuo cane di uno snack fresco e sano, potresti provare a congelare e poi frullare le banane che sono molto sane e non contengono grassi, si può fare lo stesso con lo yogurt ma si potrebbe anche acquistare dello specifico gelato per cani. Esatto, il Ben & Jerry's è un brand che produce soltanto due gusti di gelato per cane, quello alla zucca e quello con burro d'arachidi e pretzel.

Il gelato è sostenibile per i nostri cani perché invece dei latticini viene utilizzato il burro di semi di girasole, tuttavia non è privo di zucchero e significa che consumarne troppo potrebbe far aumentare il peso dei nostri amici.

