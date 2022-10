Arriva FAST: il sensore non invasivo che 'misura' costantemente i tumori

Un nuovo studio pubblicato su Science Advances, ha messo a punto un nuovo dispositivo in grado di monitorare costantemente le dimensioni di un tumore.

Dopo aver approfondito la nuova arma contro le cellule cancerose, vediamo come un team di ricercatori dell'università di Stanford abbia progettato un dispositivo definito "FAST", acronimo che sta per Flexible Autonomous Sensor Measuring Tumors, ovvero un sensore flessibile ed autonomo in grado di misurare le dimensioni dei tumori. Dai primi test effettuati sui topi, i risultati fanno ben sperare.

Si tratta di un dispositivo leggero e senza fili, costituito da un sensore connesso ad un piccolo zainetto elettronico che viene appoggiato sulla schiena delle cavie. Il suo compito è quello di misurare la crescita della massa tumorale. Una volta raccolti i dati, questi verranno inviati a una specifica applicazione dello smartphone.

Stiamo parlando di un nuovo progetto rivoluzionario, che presenta tre importanti vantaggi in merito alle classiche e tradizionali metodologie di controllo dei tumori.

Per prima cosa FAST ha la capacità di raccogliere le varie misurazioni ogni 5 minuti, consentendo un monitoraggio costante; in secondo luogo, il sensore misura con estrema precisione i cambiamenti nelle dimensioni del tumore; infine, si tratta di un dispositivo comodo poiché non invasivo, applicato sulla pelle come un normale cerotto.

Il gruppo di esperti sottolinea ripetutamente l'importanza di tale dispositivo nel velocizzare e rendere maggiormente autonome le procedure di monitoraggio e di screening tumorale, con ovvi risvolti.



Appare dunque evidente, come testimonia anche il farmaco contro il cancro che risparmia i tessuti sani, che la lotta contro i tumori rappresenta uno dei principali obiettivi della ricerca scientifica oramai da anni, con la speranza di riuscire a ridurre sempre più il tasso di mortalità.