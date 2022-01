Arriva GENIGMA, gioco per smartphone che aiuterà ricercatori a trovare cure per il cancro

La ricerca di nuove cure per il cancro ha portato a scoperte e iniziative interessanti: lo scorso ottobre abbiamo trattato la possibile cura originata da un fungo parassita, mentre oggi tratteremo GENIGMA, videogioco che invita i cittadini a generare dati scientifici aiutando nella ricerca sul cancro al seno.

A idearlo è stato un gruppo di ricercatori del Center for Genomic Regulation (CRG) e del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), assieme a sviluppatori iOS/Android e game designer. Il progetto è nato due anni e mezzo fa e oggi è disponibile anche in italiano su iPhone e smartphone del robottino verde.

Come funziona questo videogioco? GENIGMA chiede ai giocatori di risolvere dei puzzle con una serie di blocchi di diversi colori e forme, dove ogni stringa rappresenta una sequenza genetica nella linea cellulare del cancro e il modo in cui i giocatori organizzano i blocchi è una potenziale soluzione per la posizione dei geni. L’obiettivo sarà semplicemente quello di raggiungere il punteggio più alto possibile e, maggiore è il numero di giocatori, maggiore è la probabilità che i ricercatori abbiano trovato la sequenza corretta.

Come spiegato da Elisabetta Broglio del CRG, “Chiunque abbia uno smartphone da qualsiasi parte del mondo può scaricare GENIGMA gratuitamente e dare un contributo diretto alla ricerca, mettendo la propria logica e manualità al servizio della scienza. GENIGMA analizzerà le soluzioni fornite dai giocatori come collettività e non come individui, e si avvarrà di soluzioni creative impossibili da trovare con algoritmi deterministici”.

La prima mappa di riferimento presente su GENIGMA riguarderà la linea cellulare di cancro al seno T-47D e le stime iniziali affermano che con 30.000 giocatori e 50 partite ciascuno si potrebbe rivelare la mappa di riferimento dei 20.000 geni in questa linea. Da oggi per tre mesi il team GENIGMA introdurrà nuovi frammenti di genoma, con i primi provenienti dal cromosoma 17 in quanto contiene un numero elevato di geni correlati al cancro al seno.

Oriol Ripoll, coordinatore del team di progettazione di GENIGMA, ha concluso: “La scienza può spesso sembrare inaccessibile per la maggior parte delle persone, motivo per cui poter usare il telefono per giocare a GENIGMA è così eccitante. Non solo puoi combinare il fascino universale e la popolarità dei videogiochi per contribuire al progresso della ricerca medica, imparerai anche di più sulla scienza”.

Nel frattempo è stato scoperto un nuovo esame del sangue non invasivo che scopre il cancro e la sua diffusione.