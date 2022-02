Arriva su Google l'easter egg di Batman: ecco come fare per attivarlo

Mentre si avvicina rapidamente l'uscita al cinema di The Batman, il nuovo film sul Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves, Google ha deciso di omaggiare l'alter-ego di Bruce Wayne con un particolare easter egg presente sul motore di ricerca. Attenzione però: non vi basterà cercare "Batman" per attivarlo!

L'easter egg è infatti collegato alla ricerca specifica "Bat-Segnale", o "Bat-Signal" in inglese, e mostra, poco inaspettatamente, una vera e propria replica del famoso segnale proiettato nei cieli di Gotham per richiamare l'attenzione di Batman. Provate a fare una ricerca su Chrome e potrete vedere in azione in nuovo easter egg di Big G.

Nello specifico, cercando la parola "Bat-Segnale" vi apparirà la classica coda di link relativi al famoso faro posizionato sul tetto della centrale di polizia di Gotham, ma nel box dedicato all'oggetto potrete vedere una piccola icona rotante con il logo di Batman, sulla quale vi basterà cliccare per dare il via all'easter egg.

Fatto ciò, entrerete in piena modalità "The Batman": lo schermo diventerà immediatamente più scuro e sentirete il rumore di tuoni in lontananza, insieme a delle nuvole che copriranno parzialmente le ricerche del browser. In questo cielo estremamente cupo si illuminerà l'iconico Bat-Segnale.

A pochi secondi distanza comparirà poi il classico rampino di Batman, con una corda che passerà da un angolo all'altro dello schermo: appeso a quest'ultima, infine, vedrete Batman stesso attraversare il vostro monitor da parte a parte. Fatto ciò, infine, lo schermo tornerà alla normalità e potrete continuare le vostre ricerche.

Molti potrebbero pensare che si tratti di una pubblicità per l'imminente "The Batman", ma un rappresentante di Google ha già spiegato a Variety che Warner Bros. non ha nulla a che fare con l'easter egg. Molto più semplicemente, a Mountain View deve esserci un grande amore per la figura del Cavaliere Oscuro.