Arriva su Google News la funzione "Le Tue Notizie": ecco come funzionerà

Google ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità per Google News, battezzata "Le Tue Notizie", che personalizzerà ulteriormente l'esperienza di lettura delle notizie e le interazioni con gli utenti. Secondo il motore di ricerca, grazie a questa feature sarà possibile ricevere risultati più in linea con i propri interessi personali.

Nel video pubblicato in apertura, ed in un post pubblicato sul blog, Google ha sottolineato che "Your News Update" sarà presto disponibile in vari paesi, e si potrà attivare tramite le impostazioni di Google Assistant relative alla sezione Notizie.

Sempre dal fronte Google Assistant, è doveroso sottolineare che grazie a questa funzione l'assistente vocale sarà in grado di leggere le notizie: basterà chiederglielo tramite un comando vocale e l'IA farà da se.

"Le Tue Notizie" si baserà su una serie di fattori tra cui la posizione geografica, per ottenere sempre tutti gli aggiornamenti dalle testate locali e capire cosa succede intorno a voi. A quanto pare però gli utenti saranno anche in grado di selezionare una serie di parametri tramite le impostazioni interne dell'app, su cui però ancora non abbiamo informazioni.

Si tratta senza dubbio di un'aggiunta interessante, attraverso cui Google vuole metterci tra le mani sempre le notizie più interessanti in base ai nostri gusti. Fateci sapere cosa ne pensate.