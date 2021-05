Arriva il Green Pass italiano: come si ottiene, quanto dura e tutte le informazioni

Il decreto legge Covid, firmato il 18 Maggio ed in Gazzetta Ufficiale da oggi, introduce e rivede alcuni punti sul così detto "Green Pass", ovvero la Certificazione Verde Covid-19 che ha l'obiettivo di farci tornare alla normalità dopo oltre un anno di restrizioni.

La novità principale, rispetto a quanto emerso in fase di annuncio del Green Pass, è che il certificato avrà una durata di 9 mesi in caso di vaccinazione.

Proprio nella postilla dedicata ai vaccinati, infatti, la norma indica che può essere rilasciato anche "contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino", mentre sarà valido solo dal quindicesimo giorno dopo l'inoculazione fino "alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale". Dopo la seconda dose, invece, avrà una durata di 9 mesi e dovrà essere rilasciato in formato digitale o cartaceo da chi effettua la vaccinazione "contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato".

In caso di guarigione, invece, la durata sarà di sei mesi, mentre se la si richiede contestualmente ad un tampone scadrà dopo 48 ore dalla certificazione della negatività. Sono compatibili sia i test antigenici rapidi che molecolari. Non è chiaro se sarà rilasciata un'app o meno.