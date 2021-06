Arriva Ho. Summer Edition: 50 giga e minuti ed SMS illimitati a 5,99 Euro

Ho. Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone, lancia una nuova promozione che sarà attiva fino al 30 Giugno e che propone un bundle molto interessante ad un prezzo vantaggioso. Attenzione, però, non tutti possono goderne.

Come leggiamo nella pagina dedicata a Ho. Summer Edition, l'offerta a 5,99 Euro al mese include 50 gigabyte in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri di telefono. I costi di spedizione ed attivazione sono zero, mentre per la SIM sono richiesti 0,99 Euro. Di fatto, il primo mese bisognerà pagare 6,99 Euro per sostenere tutti i costi, mentre da quello successivo si passa a 5,99 Euro.

La promozione è accessibile da coloro che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile ed altri operatori virtuali indicati nella documentazione.

Anche con questa promozione, Ho garantisce tutte le opzioni classiche di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza, tra cui l'assenza totale di costi extra, una copertura del 99%, i servizi Ho. Chiamato, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata ed il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi e suoneria, oltre che i numeri a pagamento 199 ed 899 che però possono essere riattivati in qualsiasi momento attraverso l'applicazione per iOS ed Android dove è possibile abilitare anche l'autoricarica.