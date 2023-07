Arriva Iliad Space: l'operatore francese sarà ancora più presente sul territorio

Era attesa la “nuova rivoluzione Iliad” per ieri, dopo il countdown lanciato dall’operatore telefonico sulle proprie pagine. Ed è arrivato l’annuncio di Iliad Space, un nuovo canale di distribuzione che aumenterà la presenza dell’operatore francese sul territorio nazionale.

Iliad Space arricchirà la già importante rete di distribuzione composta da 39 Iliad Store, 1200 Iliad Corner e 2000 Iliad Point ed Iliad Express, rafforzando “la relazione di fiducia costruita giorno per giorno con gli utenti”.

All’interno degli Iliad Spaces gli utenti avranno la possibilità di effettuare ricariche, cambiare offerte, attivare una nuova SIM o aggiungere extra come le opzioni Iliad per i viaggi all’estero in UE e Svizzera.

Iliad evidenzia come si tratti di una soluzione che vuole favorire il contatto diretto tra utenti ed il proprio personale, in modo tale da ottenere tutte le risposte alle domande desiderate. Occorre evidenziare che le promozioni presenti negli Iliad Space sono le stesse che troviamo online:

Giga 100: che a 7,99 Euro al mese offre 100GB e minuti ed SMS illimitati

Dati 300: che a 13,99 Euro al mese propone 300GB di internet

Voce: che a 4,99 Euro al mese include 40MB di internet e minuti ed SMS illimitati

Ovviamente restano disponibili anche gli Iliad Point, e per tutte le informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito di Iliad.