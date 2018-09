Arriva in Italia 'Hit Refresh', il libro dell'amministratore di Microsoft, Satya Nadella

E' disponibile da qualche giorno in Italia "Hit Refresh", il libro dell'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, che già da tempo era disponibile negli Stati Uniti dove ha riscosso un successo importante.

Tra i vari rivenditori che stanno vendendo il libro figura Amazon, su cui è disponibile a 20,40 Euro con spedizione Prime disponibile per gli abbonati.

La prefazione del testo è stata affidata all'ex CEO di Microsoft, Bill Gates.

Di seguito vi proponiamo la descrizione completa del libro: ""Hit refresh. Una pagina nuova" è un libro che parla di cambiamento. Da una parte il cambiamento di un'azienda come Microsoft, un colosso dell'informatica che deve avere la capacità di reinventarsi e di aggiornarsi continuamente per non rischiare di diventare obsoleto. Dall'altra i grandi cambiamenti che la più grande e rivoluzionaria ondata di nuove tecnologie che l'umanità abbia mai conosciuto sta per portare nelle nostre vite. Satya Nadella, dal suo ruolo di osservatore privilegiato, ci fornisce la sua lettura e illuminanti considerazioni su queste tematiche, condividendo nel contempo le numerose storie di cambiamento che hanno segnato la sua vita, portandolo dal ragazzo che giocava sui polverosi campi da cricket di Hyderabad a diventare il CEO di una delle più grandi società al mondo".

Almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo non è disponibile la versione e-book per Kindle.