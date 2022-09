Arriva l'intelligenza artificiale che becca gli evasori fiscali: ecco VeRa 1.0

Nel marzo 2021 fece scalpore la notizia dell’algoritmo anti-evasione fiscale da attivare nel Lazio per stanare tutti gli evasori. Ebbene, ora c’è l’evoluzione firmata Sogei: ecco a voi VeRa 1.0, l’intelligenza artificiale pensata per evidenziare i profili fiscali anomali nel Belpaese.

Come già sappiamo, l’evasione fiscale in Italia è un problema particolarmente diffuso e, sebbene gli ultimi dati sul tax gap siano migliorati, c’è ancora molto lavoro da fare. Le tecnologie soccorrono gli esseri umani in questa attività ove è richiesta precisione e attenzione. Il caso dell’IA che rileva piscine nascoste in Francia non resterà quindi isolato; anzi, in Italia ci sarà qualcosa di simile.

VeRa 1.0, altrimenti chiamata per esteso “Verifica dei Rapporti finanziari”, è un algoritmo basato sul machine learning che incrocia dati relativi a conti correnti, profili immobiliari e finanziari, fatture elettroniche, pagamenti via carta e molti altri fattori al fine di identificare le principali anomalie. Secondo le stime attuali, l’operazione dovrebbe supportare fatturazione elettronica e altre procedure consentendo il recupero di 14,4 miliardi di euro nel 2022 e, potenzialmente, fino a 16 miliardi di euro entro il 2024.

Il presidente della commissione sull’evasione Alessandro Santoro ha dichiarato a La Repubblica: “La Francia usa il data scraping da due anni, possono cioè rilevare dati esclusivamente pubblici sulle piattaforme social e Internet per fare riscontri. Ad esempio possono verificare se chi affitta casa d’estate poi dichiara questo reddito. Oppure se i soggetti che offrono un’attività professionale hanno la partita Iva”. Pertanto, una misura analoga in Italia sembra essere l’evoluzione naturale delle misure contrastanti l’evasione fiscale. Funzionerà davvero? Lo scopriremo solamente nei prossimi anni.