Arriva l'iPhone 15 Pro UFO Collection: sul retro ci sono frammenti di meteoriti

Caviar non è nuova ad imprese di questo tipo e lo scorso anno ha lanciato un iPhone 14 Pro Max con Rolex integrato. Quanto fatto con iPhone 15 Pro è davvero eccezionale perchè il popolare marchio ha presentato l’UFO Collection dello smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino.

In totale sono stati presentati tre modelli per iPhone 15 Pro e Pro Max. La versione Astral è la più costosa ed ha una cassa in Titanio con un’immagine stilizzata della Via Lattea, realizzata in oro 24 carati. Al centro è presente un diamante nero da 2 millimetri, mentre sul retro sono presenti diversi frammenti provenienti da Marte, dalla Luna e dal meteorite Muonionlausta, che è stato trovato in Svezia del 1906 ed ancora oggi è uno dei più antichi trovati fino ad oggi.

Anche sul modello Alien troviamo una cassa in titanio, ma sul retro è presente un teschio alieno tridimensionale realizzato in titanio e rivestito in PVD, i cui occhi sono costituiti da frammenti di meteorite Murchison.

Sul retro in titanio del modello Starship, invece troviamo lo Star Destroyer di Star Wars che però non viene definito in questo modo ma semplicemente come “astronave futuristica”.

iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max della UFO Collection hanno prezzi fino a 9mila Dollari, a seconda della variante scelta e delle dimensioni di memoria. Il modello Alien è limitato a sole 15 unità, mentre la variante Astral a 24 unità. Infine, per il modello Starship sono previste solo 99 unità. L’ordine può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo.