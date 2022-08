Arriva in Italia l'AppleCare+ con copertura contro furto e smarrimento per iPhone

La garanzia AppleCare+ con copertura contro furto e smarrimento è disponibile da oggi anche in Italia, oltre che in Francia e Spagna. Il colosso di Cupertino ha infatti annunciato il nuovo piano di sottoscrizione per iPhone, che copre massimo due furti e smarrimenti ogni dodici mesi.

Per ogni incidente è necessario pagare una commissione di servizio di 129 Euro, ed il costo del piano è di massimo 289 Euro una tantum o 14,49 Euro massimo al mese a seconda del modello iPhone. La copertura viene estesa per un periodo di due anni e permette all’utente che ha subito un furto o che ha smarrito lo smartphone di richiederne uno sostitutivo a 129 Euro piuttosto che acquistarlo a 1200 Euro. La gestione dei reclami è stata affidata alla compagnia assicurativa AIG.

Nelle condizioni di AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento leggiamo che “richiede che la funzione Dov’è sia attiva sull’iPhone al momento dello smarrimento o del furto e durante tutta la procedura di richiesta”.

I costi sono diversi a seconda del modello:

iPhone 13 Pro e Pro Max: 14,49 Euro al mese per un anno o 289 Euro

iPhone 13, 13 Mini, iPhone 12, 12 Mini ed iPhone 11: 11,49 Euro al mese o 229 Euro

iPhone SE (terza generazione). 7,49 Euro o 149 Euro.

La procedura ri richiesta ed invio del nuovo iPhone prevede che venga effettuata l’inizializzazione del dispositivo smarrito rubato, la disabilitazione ed il trasferimento della proprietà. Dopo aver avviato la pratica di furto o smarrimento con Apple, verrà chiesto di completarla sul sito web di AIG.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina AppleCare sul sito Apple.